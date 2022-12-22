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    Kayserispor, Gençlerbirliği'ni kupada eledi

    Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu maçında ağırladığı Gençlerbirliği'ni 2-0 yenen Kayserispor, son 16 turuna yükseldi.
    • Haber Merkezi
    • 22.12.2022 - 15:32
    • Güncelleme : 22.12.2022 - 16:38
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    Kayserispor, Gençlerbirliği'ni kupada eledi

    Ziraat Türkiye Kupası 5.tur maçında Kayserispor ile Gençlerbirliği karşılaştı.

    Kayserispor, mücadeleyi 2-0 kazandı ve son 16 turuna yükseldi.

    6 dakika 2 gol

    Sarı-kırmızılıların gollerini 70.dakikada Gökhan Sazdağı ve 76.dakikada Mustafa Pektemek kaydetti.

    Bu sonuçla Ankara temsilcisi Gençlerbirliği kupaya veda etti.

    Kayserispor

    Kayserispor

    Kayserispor

    Kayserispor


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