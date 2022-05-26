Kayserispor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kayserispor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası final maçında Kayserispor ve Sivasspor kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Peki, Kayserispor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig sona erdi ve şampiyon Trabzonspor oldu ancak Ziraat Türkiye Kupası final maçı henüz oynanmadı.

Final için iddialı olan Trabzonspor elenirken, Kayserispor ve Sivasspor final maçında kozlarını paylaşacak.

Kayserispor kupayı kazanma konusunda oldukça iddialı ancak Sivasspor favoriler arasında ilk sırada yer alıyor.

İki takımın seyir zevki yaşatacağı karşılaşmanın zaman ve saat ise futbolseverler tarafından araştırılıyor.

Bu kapsamda futbolseverler, "Kayserispor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Peki, Kayserispor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...

Kayserispor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kayserispor ile Sivasspor 26 Mayıs Perşembe akşamı karşılaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşma, A Spor'dan canlı yayınlanacak.

Yukatel Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. turda Artvin Hopaspor, 4. turda Alagöz Holding Iğdır FK, 5. turda 68 Aksaray Belediyespor, son 16 turunda Fenerbahçe, çeyrek finalde Beşiktaş ve yarı finalde de Trabzonspor'u eleyerek finale yükseldi.

Demir Grup Sivasspor ise 5. turda MKE Ankaragücü, son 16 turunda Royal Hastanesi Bandırmaspor, çeyrek finalde VavaCars Fatih Karagümrük ve yarı finalde Aytemiz Alanyaspor'u saf dışı bırakarak finale çıktı.