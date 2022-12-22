Petrol
83.03
1.01%
Euro
19.8082
-0.04%
Dolar
18.6721
0.06%
Altın
1.081
-0.68%
Borsa
5452
0.00%
Bitcoin
316.700
-0.82%
BTXN Coin
7.12
-4.55%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Güneşli 11 C

    Konyaspor, Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi

    Konyaspor, normal süresi 1-1 tamamlanan karşılaşmada Bodrumspor’u uzatmalarda 3-2 mağlup ederek kupada adını bir üst tura yazdırdı.
    • Haber Merkezi
    • 22.12.2022 - 18:05
    • Güncelleme : 22.12.2022 - 18:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Konyaspor, Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi

    Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Konyaspor ile Bodrumspor karşı karşıya geldi.

    Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan maçın normal süresi 1-1 bitti.

    Uzatmalarda rakibine üstünlük sağlayan Konyaspor, maçı 3-2 kazandı ve son 16 turuna yükseldi.

    Bordumspor ise kupaya veda etti.

    Uzatmalarda 3 gol oldu

    Konyaspor'un gollerini 64 ile 105. (P) dakikalarda Amir Hadziahmetovic ve 114. dakikada Yasir Subaşı atarken Bodrumspor'un sayılarını 83 ve 110. dakikalarda Yekta Kurtuluş kaydetti.

    Konyaspor


    Aslı'nın %100 Başarılı Yatırım Yöntemi Ses Getirdi
    Advertorial

    Aslı'nın %100 Başarılı Yatırım Yöntemi Ses Getirdi

    İZMİR SU KESİNTİLERİ LİSTESİ! 21 Aralık 2022 İzmir su kesintisi tarih ve saatleri!
    Yaşam

    İZMİR SU KESİNTİLERİ LİSTESİ! 21 Aralık 2022 İzmir su kesintisi tarih ve saatleri!

    Sinop'ta gemi yangınının boyutu gündüz ortaya çıktı
    3. Sayfa

    Sinop'ta gemi yangınının boyutu gündüz ortaya çıktı

    Görüş Bildir