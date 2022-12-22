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Konyaspor, Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi
Konyaspor, normal süresi 1-1 tamamlanan karşılaşmada Bodrumspor’u uzatmalarda 3-2 mağlup ederek kupada adını bir üst tura yazdırdı.
- Haber Merkezi
- 22.12.2022 - 18:05
- Güncelleme : 22.12.2022 - 18:07
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Konyaspor ile Bodrumspor karşı karşıya geldi.
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan maçın normal süresi 1-1 bitti.
Uzatmalarda rakibine üstünlük sağlayan Konyaspor, maçı 3-2 kazandı ve son 16 turuna yükseldi.
Bordumspor ise kupaya veda etti.
Uzatmalarda 3 gol oldu
Konyaspor'un gollerini 64 ile 105. (P) dakikalarda Amir Hadziahmetovic ve 114. dakikada Yasir Subaşı atarken Bodrumspor'un sayılarını 83 ve 110. dakikalarda Yekta Kurtuluş kaydetti.