Konyaspor, Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi

Konyaspor, Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi

Konyaspor, normal süresi 1-1 tamamlanan karşılaşmada Bodrumspor’u uzatmalarda 3-2 mağlup ederek kupada adını bir üst tura yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Konyaspor ile Bodrumspor karşı karşıya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan maçın normal süresi 1-1 bitti.

Uzatmalarda rakibine üstünlük sağlayan Konyaspor, maçı 3-2 kazandı ve son 16 turuna yükseldi.

Bordumspor ise kupaya veda etti.

Uzatmalarda 3 gol oldu

Konyaspor'un gollerini 64 ile 105. (P) dakikalarda Amir Hadziahmetovic ve 114. dakikada Yasir Subaşı atarken Bodrumspor'un sayılarını 83 ve 110. dakikalarda Yekta Kurtuluş kaydetti.