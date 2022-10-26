Kupada 4. tur fikstürü açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu müsabaka programı belli oldu. Galatasaray ve Beşiktaş'ın maçlarını oynayacakları tarihler netlik kazandı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu maç programı belli oldu.

Galatasaray'ın 8 Kasım Salı günü Ofspor’u konuk edeceği karşılaşma saat 21.00'de oynanacak.

Beşiktaş ise, 9 Kasım Çarşamba saat 21.00'de Serik Belediyespor ile Domabahçe'de karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 8, 9 ve 10 Kasım'da oynanacak müsabakaların programı şöyle:

8 Kasım Salı

13.00 Kasımpaşa-1461 Trabzon FK

14.00 Erzurumspor FK-Esenler Erokspor

14.00 Yeni Malatyaspor-Uşakspor

15.00 Alanyaspor-Sakaryaspor

17.00 Ankaragücü-Amed Sportif Faaliyetler

19.00 Adana Demirspor-Nazilli Belediyespor

21.00 Galatasaray-Yeşilyurt D.Ç. Ofspor

9 Kasım Çarşamba

13.00 Ankara Keçiörengücü-Bulvarspor

13.00 Giresunspor-Ankaraspor

13.00 Ümraniyespor-Efeler 09

14.00 Manisa FK-23 Elazığ FK

14.00 Altınordu-Bodrumspor

14.00 Bandırmaspor- Karacabey Belediyespor

14.00 Boluspor-Tarsus İdman Yurdu

14.00 Gençlerbirliği-Bayburt Özel İdare

14.00 Eyüpspor- Düzcespor

15.00 Samsunspor-Adanaspor

17.00 Antalyaspor-Pendikspor

19.00 Gaziantep FK-Belediye Kütahyaspor

21.00 Beşiktaş-Serik Belediyespor

10 Kasım Perşembe

13.00 İstanbulspor-Etimesgut Belediyespor

14.00 Tuzlaspor-Isparta 32

14.00 Göztepe-Bucaspor 1928

15.00 Rizespor- Kırklarelispor

17.00 Denizlispor-Şanlıurfaspor

19.00 Fatih Karagümrük-Kırşehir Futbol

21.00 Kayserispor-Sivas Belediyespor