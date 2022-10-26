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    Kupada 4. tur fikstürü açıklandı

    Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu müsabaka programı belli oldu. Galatasaray ve Beşiktaş'ın maçlarını oynayacakları tarihler netlik kazandı.
    • 26.10.2022 - 18:35
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    Kupada 4. tur fikstürü açıklandı

    Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu maç programı belli oldu.

    Galatasaray'ın 8 Kasım Salı günü Ofspor’u konuk edeceği karşılaşma saat 21.00'de oynanacak.

    Beşiktaş ise, 9 Kasım Çarşamba saat 21.00'de Serik Belediyespor ile Domabahçe'de karşı karşıya gelecek.

    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 8, 9 ve 10 Kasım'da oynanacak müsabakaların programı şöyle:

    8 Kasım Salı

    13.00 Kasımpaşa-1461 Trabzon FK

    14.00 Erzurumspor FK-Esenler Erokspor

    14.00 Yeni Malatyaspor-Uşakspor

    15.00 Alanyaspor-Sakaryaspor

    17.00 Ankaragücü-Amed Sportif Faaliyetler

    19.00 Adana Demirspor-Nazilli Belediyespor

    21.00 Galatasaray-Yeşilyurt D.Ç. Ofspor

    9 Kasım Çarşamba

    13.00 Ankara Keçiörengücü-Bulvarspor

    13.00 Giresunspor-Ankaraspor

    13.00 Ümraniyespor-Efeler 09

    14.00 Manisa FK-23 Elazığ FK

    14.00 Altınordu-Bodrumspor

    14.00 Bandırmaspor- Karacabey Belediyespor

    14.00 Boluspor-Tarsus İdman Yurdu

    14.00 Gençlerbirliği-Bayburt Özel İdare

    14.00 Eyüpspor- Düzcespor

    15.00 Samsunspor-Adanaspor

    17.00 Antalyaspor-Pendikspor

    19.00 Gaziantep FK-Belediye Kütahyaspor

    21.00 Beşiktaş-Serik Belediyespor

    10 Kasım Perşembe

    13.00 İstanbulspor-Etimesgut Belediyespor

    14.00 Tuzlaspor-Isparta 32

    14.00 Göztepe-Bucaspor 1928

    15.00 Rizespor- Kırklarelispor

    17.00 Denizlispor-Şanlıurfaspor

    19.00 Fatih Karagümrük-Kırşehir Futbol

    21.00 Kayserispor-Sivas Belediyespor

    Kupada 4. tur fikstürü açıklandı #1


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