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- Kupada 4. tur fikstürü açıklandı
Kupada 4. tur fikstürü açıklandı
- 26.10.2022 - 18:35
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu maç programı belli oldu.
Galatasaray'ın 8 Kasım Salı günü Ofspor’u konuk edeceği karşılaşma saat 21.00'de oynanacak.
Beşiktaş ise, 9 Kasım Çarşamba saat 21.00'de Serik Belediyespor ile Domabahçe'de karşı karşıya gelecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 8, 9 ve 10 Kasım'da oynanacak müsabakaların programı şöyle:
8 Kasım Salı
13.00 Kasımpaşa-1461 Trabzon FK
14.00 Erzurumspor FK-Esenler Erokspor
14.00 Yeni Malatyaspor-Uşakspor
15.00 Alanyaspor-Sakaryaspor
17.00 Ankaragücü-Amed Sportif Faaliyetler
19.00 Adana Demirspor-Nazilli Belediyespor
21.00 Galatasaray-Yeşilyurt D.Ç. Ofspor
9 Kasım Çarşamba
13.00 Ankara Keçiörengücü-Bulvarspor
13.00 Giresunspor-Ankaraspor
13.00 Ümraniyespor-Efeler 09
14.00 Manisa FK-23 Elazığ FK
14.00 Altınordu-Bodrumspor
14.00 Bandırmaspor- Karacabey Belediyespor
14.00 Boluspor-Tarsus İdman Yurdu
14.00 Gençlerbirliği-Bayburt Özel İdare
14.00 Eyüpspor- Düzcespor
15.00 Samsunspor-Adanaspor
17.00 Antalyaspor-Pendikspor
19.00 Gaziantep FK-Belediye Kütahyaspor
21.00 Beşiktaş-Serik Belediyespor
10 Kasım Perşembe
13.00 İstanbulspor-Etimesgut Belediyespor
14.00 Tuzlaspor-Isparta 32
14.00 Göztepe-Bucaspor 1928
15.00 Rizespor- Kırklarelispor
17.00 Denizlispor-Şanlıurfaspor
19.00 Fatih Karagümrük-Kırşehir Futbol
21.00 Kayserispor-Sivas Belediyespor