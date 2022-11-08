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    Metehan Baltacı: İyi oynadığımı düşünüyorum

    Galatasaray'ın genç oyuncusu Metehan Baltacı, 2-1 kazandıkları Ofspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
    • 08.11.2022 - 23:55
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    Metehan Baltacı: İyi oynadığımı düşünüyorum

    Türkiye Kupası 4. Turu'nda Galatasaray ile Ofspor karşı karşıya geldi.

    Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmayı Galatasaray 2-1'lik skorla kazandı. Galatasaray, bu sonuçla Türkiye Kupası'nda 5. Tur'a yükseldi.

    Galatasaraylı genç futbolcu Metehan Baltacı, Ofspor maçı sonrası konuştu.

    "Yolumuza devam ediyoruz"

    Metehan yaptığı açıklamada, "Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum mücadeleden ötürü. Beklemediğimiz şeyler oldu. 30'dan fazla şut çektik. İnanılmaz goller kaçırdık. Sonuç önemli. Kupada tur atladık, yolumuza devam ediyoruz." dedi.

    Metehan Baltacı: İyi oynadığımı düşünüyorum #1

    "İyi oynadığımı düşünüyorum"

    Maçta iyi oynadığını düşündüğünü söyleyen genç savunmacı, "Dışarıdan nasıl gözüktü bilmiyorum ama iyi oynadığımı düşünüyorum. Hocamız sağolsun bize değer, önem veriyor. Biz de verdiği şansı değerlendirmeye çalışıyoruz. Hoca bize şans verdiği müddetçe biz de formayı en iyi şekilde temsil edeceğiz." ifadelerini kullandı.

    Metehan Baltacı: İyi oynadığımı düşünüyorum #2


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