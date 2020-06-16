Nwakaeme sakatlandı

Fenerbahçe-Trabzonspor maçının 34. dakikasında sakatlanan Nwakaeme, oyhttp://editor.ensonhaber.com/eshadmin__/haberler/ekle.php#una devam edemedi.

Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Anthony Nwakaeme, karşılaşmanın 34. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı.

SOL KASIĞINI TUTTU

Nabil Dirar ve Luiz Gustavo ile mücadele ettiği sırada Nwakaeme, bir anda durdu ve sol kasığını tuttu.

Pozisyondan hemen sonra kenara değişiklik işaretinde bulunan Nijeryalı oyuncu, kendini yere bıraktı.

Anthony Nwakaeme daha sonra sağlık görevlilerinin yardımıyla kenara geldi. Nwakaeme'nin yerine oyuna Bilal Başaçıkoğlu dahil oldu.