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    PFDK'dan Denizlispor'a hükmen mağlubiyet cezası

    PFDK, Türkiye Kupası 4. Tur eleme maçında Şanlıurfaspor'a karşı cezalı futbolcu oynatan 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'a hükmen mağlubiyet cezası verdi.
    • 15.11.2022 - 18:27
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    PFDK'dan Denizlispor'a hükmen mağlubiyet cezası

    Denizlispor Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda sahasında Şanlıurfaspor'a 5-0 mağlup olarak kupaya veda etmişti.

    Karşılaşmanın 73. dakikasında Emre Furtana oyuna girmiş ve resmi müsabakadan men cezası bulunan futbolcunun karşılaşmada süre alması nedeniyle yeşil-siyahlılar, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

    Denizlispor, hükmen mağlup sayıldı

    PFDK'nın aldığı karara göre, cezalı oyuncunun karşılaşmada oynaması nedeniyle Denizlispor, hükmen mağlup sayıldı.

    Şanlurfaspor'un maçı 5-0 kazanmasından dolayı skorda ve tur atlayan tarafta bir değişiklik olmazken, maç 5-0'lık skorla Şanlıurfaspor lehine tescil edildi.

    PFDK dan Denizlispor a hükmen mağlubiyet cezası #1

    Emre Furtana ve Hikmen Olgun 4'er maç men cezası aldı

    Emre Furtana'ya cezalı olduğu halde karşılaşmada yer almasından dolayı 4 maç ceza veren kurul, Denizlispor Kulübü görevlisi Hikmen Olgun'un cezaya uymama eylemine iştiraki nedeniyle 4 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

    PFDK dan Denizlispor a hükmen mağlubiyet cezası #2

    TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Altaş Denizlispor Kulübünün, 10.11.2022 tarihinde Denizli Atatürk Stadında oynanan Altaş Denizlispor-Şanlıurfaspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, cezalı futbolcunun müsabakada oynamasından dolayı Futbol Müsabaka Talimatı'nın 22/f ve 23/4. maddeleri uyarınca (0-5) hükmen mağlup sayılmasına,

    Aynı müsabakada Altaş Denizlispor Kulübü sporcusu Emre Furtana'nın, cezalı olduğu halde müsabakada yer almasından dolayı FDT'nin 50/1-a maddesi uyarınca 4 resmi müsabakadan men ile cezalandırılmasına,

    Aynı müsabakada Altaş Denizlispor Kulübü görevlisi Hikmen Olgun'un, cezaya uymama eylemine iştiraki nedeniyle FDT'nin 50/1-c maddesi uyarınca 4 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

    PFDK dan Denizlispor a hükmen mağlubiyet cezası #3


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