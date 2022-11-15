PFDK'dan Denizlispor'a hükmen mağlubiyet cezası

PFDK, Türkiye Kupası 4. Tur eleme maçında Şanlıurfaspor'a karşı cezalı futbolcu oynatan 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'a hükmen mağlubiyet cezası verdi.

Denizlispor Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda sahasında Şanlıurfaspor'a 5-0 mağlup olarak kupaya veda etmişti.

Karşılaşmanın 73. dakikasında Emre Furtana oyuna girmiş ve resmi müsabakadan men cezası bulunan futbolcunun karşılaşmada süre alması nedeniyle yeşil-siyahlılar, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

Denizlispor, hükmen mağlup sayıldı

PFDK'nın aldığı karara göre, cezalı oyuncunun karşılaşmada oynaması nedeniyle Denizlispor, hükmen mağlup sayıldı.

Şanlurfaspor'un maçı 5-0 kazanmasından dolayı skorda ve tur atlayan tarafta bir değişiklik olmazken, maç 5-0'lık skorla Şanlıurfaspor lehine tescil edildi.

Emre Furtana ve Hikmen Olgun 4'er maç men cezası aldı

Emre Furtana'ya cezalı olduğu halde karşılaşmada yer almasından dolayı 4 maç ceza veren kurul, Denizlispor Kulübü görevlisi Hikmen Olgun'un cezaya uymama eylemine iştiraki nedeniyle 4 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Altaş Denizlispor Kulübünün, 10.11.2022 tarihinde Denizli Atatürk Stadında oynanan Altaş Denizlispor-Şanlıurfaspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, cezalı futbolcunun müsabakada oynamasından dolayı Futbol Müsabaka Talimatı'nın 22/f ve 23/4. maddeleri uyarınca (0-5) hükmen mağlup sayılmasına,

Aynı müsabakada Altaş Denizlispor Kulübü sporcusu Emre Furtana'nın, cezalı olduğu halde müsabakada yer almasından dolayı FDT'nin 50/1-a maddesi uyarınca 4 resmi müsabakadan men ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Altaş Denizlispor Kulübü görevlisi Hikmen Olgun'un, cezaya uymama eylemine iştiraki nedeniyle FDT'nin 50/1-c maddesi uyarınca 4 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."