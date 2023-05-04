Rıza Çalımbay'dan iddialı sözler: Fenerbahçe ile rövanşı bekliyoruz Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe maçının ardından, “Ortada geçen bir maçtı. Şimdi tek amacımız rövanştaki maçı en iyi şekilde bitirmek” dedi.

Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Müsabakayı değerlendirerek sözlerine başlayan Çalımbay şunları söyledi:

"İki taraf da maçta kendisine avantaj sağlayacak skor için uğraştı. Kapanma gibi bir şey olmadı. Top gitti geldi, mücadele üst düzey oldu. Pozisyon az oldu, kısırdı. Biz de, Fenerbahçe de 1-2 tane pozisyon yakaladı. Çok çekişmeli maçtı. Geçen oynadığımız maçtaki hataları yapmadık. O maçta çok kötü goller yedik ve kendi kendimize maçı verdik. İlk ayak bitti, ikinci ayak Kadıköy'de. Kazanıp finale yükselmek istiyoruz."

"Korkmadan, çekinmeden oynayacağız"

Hedeflerinin yeniden kupayı almak olduğunu söyleyen tecrübeli teknik adam, "Bizim bütün amacımız avantaj yakalamaktı, kolay değil, karşında da Fenerbahçe var. Öyle maç kolay değil. Fenerbahçe, kendi evinde çok büyük taraftara sahip. Taraftarla daha etkili ve daha motive oluyor. Biz de bunun bilincindeyiz. Bu takımla böyle çok kritik maçlar oynadık. Slavia Prag maçı da öyleydi. Stadyum doluydu, korkmadan oynadık ve grup lideri oldu. Şimdi Fenerbahçe ile de oynayacağız. İyi takım, kaderi değiştirecek oyunculara sahipler. Bizim de iyi oyuncularımız var, bazıları istediğimiz verimi veremedi ama rövanş maçı farklı. Korkmadan, çekinmeden oynayıp finale çıkacağımıza inanıyoruz." sözlerini sarf etti.

"Avrupa'ya gitmesek ilk 5'teydik"

Son olarak Çalımbay, Avrupa kupalarının kendilerini çok zorladığını söyledi.