Rizespor, Adana Demirspor'u uzatmalarda geçti

Türkiye Kupası 5. turunda Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Adana Demirspor'u normal süresi 2-2 uzatmaları 4-3 biten maçta yenen Rizespor, adını son 16'ya yazdırdı.

Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Adana Demirspor ile Rizespor karşı karşıya geldi.

Normal süresi 2-2 biten maçı Rizespor 4-3 kazanarak adını son 16'ya yazdırmayı başardı.

Rizespor 2 farklı üstünlüğü yakaladı

Karşılaşmanın 7. dakikasında Sefa Yılmaz'la öne geçen Rizespor, 45+1'de Deniz Hümmet'in golüyle farkı ikiye çıkararak ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Adana Demirspor eşitliği sağladı

İkinci yarıda oyuncu değişiklikleriyle toparlanan Adana Demirspor, 68'de penaltıdan Akintola ile 85'te Bahadır Öztürk'ün kendi kalesine attığı golle eşitliği yakaladı.

Dakikalar 87'yi gösterdiğinde Rizespor penaltı kazandı. Banhur, penaltıda Ertaç'ı geçemezken dönen topa da şutunu çekti ancak Ertaç bir kez daha gole izin vermedi.

Rizespor uzatmalarda kazandı

Uzatma dakikalarına geçildiğinde 105. dakikada Kubilay Kanatsızkuş Rizespor'u öne geçirirken 108'de Alberk Koç skoru 4-2'ye getirdi.

117. dakikada Yusuf Sarı ile farkı bire indiren Adana Demirspor'un bu golü maçı penaltılara taşımak için yeterli olmadı ve Rizespor sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla TFF 1. Lig ekibi Rizespor, Süper Lig'de zirve takipçisi Adana Demirspor'u eleyerek son 16'ya adını yazdırmayı başardı.