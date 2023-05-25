Samet Akaydin tükürme iddialarına ilişkin konuştu: Bütün haftam zehir oldu Fenerbahçe'nin stoperi Samet Akaydin, Sivasspor'u 3-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda finale yükseldikleri mücadelenin ardından konuştu.

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Fenerbahçe, Türkiye Kupası yarı finali rövanş maçında konuk ettiği Sivasspor'u 3-0 yenerek finale yükseldi.

0-0'ın rövanşında sarı-lacivertlilere finali getiren golleri 47. dakikada Ferdi Kadıoğlu, 58. dakikada Batshuayi ve 85. dakikada King attı.

Samet Akaydin: Bütün haftam zehir oldu

Fenerbahçe'nin stoperi Samet Akaydin, müsabaka sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor maçında Trezeguet'ye tükürdüğü iddiasıyla Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen Samet, konuyla alakalı sessizliğini bozarak, "Hafta içi yaşanan konu hakkında çok doluyum. Hayal bile edemeyeceğiniz bir konuda bana vurmaya çalıştılar. Bütün haftam zehir oldu. İslam üzerinden, din üzerinden bana vurmaya çalıştılar. Bu yakışmıyor. Maçın sonunda da Trezeguet'e gittim, sarıldım. Maç içinde Trabzonluyum diye herkese iyi davrandım. Hemşerilerim bana iyi davransın diye itiraz bile etmedim. Böyle şeyler düşünenleri Allah'a havale ediyorum" ifadelerini kullandı.