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    Selçuk İnan ilk maçını kaybederek, Türkiye Kupası'na veda etti

    Türkiye Kupası 5. tur maçında Süper Lig'in 2 temsilcisini karşı karşıya getiren maçta Ümraniyespor, Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek son 16'ya kaldı.
    • 20.12.2022 - 15:23
    • Güncelleme : 20.12.2022 - 15:27
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    Selçuk İnan ilk maçını kaybederek, Türkiye Kupası'na veda etti

    Türkiye Kupası 5. tur maçında Süper Lig ekibi Ümraniyespor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi.

    Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçı Ümraniyespor 2-1 kazandı.

    Selçuk İnan ilk maçından mağlubiyetle ayrıldı

    Kasımpaşa'nın teknik direktörü Selçuk İnan ilk maçından mağlubiyetle ayrılmasının yanı sıra kupadan elenmelerinin üzüntüsünü yaşadı.

    Selçuk İnan, maçın son bölümünde beraberlik golü bulabilmek adına Ryan Donk'u ileri gönderdi ama sonuç alamadı.

    Selçuk İnan ilk maçını kaybederek, Türkiye Kupası na veda etti #1

    Ümraniyespor son 16'ya kaldı

    Ümraniyespor'a turu getiren golleri 59. dakikada penaltıdan Antonio Mrsic ve 86. dakikada Metehan Mimaroğlu kaydetti.

    Kasımpaşa'nın tek golü Yunus Mallı'dan geldi. Bu sonuçla Ümraniyespor, Türkiye Kupası'nda adını son 16'ya yazdırdı.

    Selçuk İnan ilk maçını kaybederek, Türkiye Kupası na veda etti #2

    Selçuk İnan ilk maçını kaybederek, Türkiye Kupası na veda etti #3

    Selçuk İnan ilk maçını kaybederek, Türkiye Kupası na veda etti #4


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