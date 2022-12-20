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    Sivasspor, beş golle kazandı

    Türkiye Kupası 5. turunda TFF 2. Lig ekibi Esenler Erokspor'u 5-2 yenen Sivasspor, adını son 16'ya yazdırdı.
    • 20.12.2022 - 17:05
    • Güncelleme : 20.12.2022 - 17:18
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    Sivasspor, beş golle kazandı

    Türkiye Kupası 5. tur karşılaşmasında Rıza Çalımbay'ın ekibi Sivasspor ile Mustafa Reşit Akçay'ın yönetimindeki Esenler Erokspor karşı karşıya geldi.

    Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi, ev sahibi Sivasspor 5-2 kazandı.

    Yatabare hat-trick yaptı

    Karşılaşmanın golleri; 11, 25 ve 44. dakikalarda Mustapha Yatabare, 52. dakikada Erdoğan Yeşilyurt ve 79. dakikada penaltıdan Max Gradel'in ayağından geldi.

    Konuk ekip Esenler Erokspor'un golleri ise 36. dakikada İdris Furat ve 59. dakikada Serhat Baştan'dan geldi.

    Sivasspor, beş golle kazandı #1

    Sivasspor tur atladı

    Bu sonuçla beraber son 16 turuna yükselen taraf Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Sivasspor olurken, Esenler Erokspor turnuvaya 5. turda veda etmiş oldu.

    Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri 23 Aralık Cuma günü belli olacak.

    Sivasspor, beş golle kazandı #2

    Sivasspor, beş golle kazandı #3

    Sivasspor, beş golle kazandı #4


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