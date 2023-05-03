Sivasspor - Fenerbahçe - CANLI SKOR Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fenerbahçe, Sivasspor'a konuk oluyor.

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60' Mert Hakan'ın plasesi yandan auta gitti.

55' Uğur Çiftçi, Osayi-Samuel'e yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

54' Dimitrios Goutas, sağ kanattaki Murat Paluli'ye uzun bir pas gönderdi ancak top doğrudan auta gitti.

52' Caicedo'nun pasıyla ceza alanında topla buluşan Saiz'den önce Samet topu uzaklaştırdı.

48' Luan Peres'in kaybettiği topu kapan Erdoğan sağ çaprazdan vurdu. Kaleci İrfan Can başarılı.

46' İkinci yarı öncesi Fenerbahçe'de Emre Mor'un yerine Osayi-Samuel oyuna dahil oldu.

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Sivasspor 0-0 Fenerbahçe

40' Uğur Çiftçi'nin ortasında Caicedo'nun kafası yandan auta gitti.

38' Sol kanatta topla buluşan Gradel'in uzak mesafeden vuruşu farklı şekilde auta gitti.

32' Fenerbahçe hızlı çıkmak istedi. Mert Hakan'ın pasında topla buluşan Joao Pedro topu ayağından aşınca top auta çıktı.

26' Sol kanatta topla buluşan Gradel, Ferdi'den sıyrılıp ortaladı ancak Samet kademeye girip topu uzaklaştırdı.

18' Sol çaprazda topla buluşan Mert Hakan, arka direkteki İrfan'ı görmek istedi ancak top kalecide kaldı.

17' Gradel'in sol kanattan yaptığı ortaya Erdoğan kale ağzında dokundu ancak top kaleye yönelmedi.

11' Mert Hakan'ın sol kanattan ortasında arka direkte kafayı vuran İrfan Can, kaleci Muammer'i geçemedi.

8' Sağ kanattan hücuma katılan Ferdi'nin çaprazdan vuruşunu kaleci Muammer ayakları ile kurtardı.

6' Attila Szalai savunma arkasına uzun bir top gönderdi ancak Joao Pedro'dnan önce kaleci Muammer topu kontrol etti.

4' Sol kanattan çizgiye inen Luan Peres'in yerden ortasında Joao Pedro kale ağzında topa dokunamadı.

2' Jordy Caicedo'nun sağ çaprazdan vuruşu üstten auta gitti.

1' Maç başladı.

Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor ile karşılaşıyor.

Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan maç, saat 20.30'da başladı. Sivasspor-Fenerbahçe maçını A Spor canlı yayınlıyor.

Süper Lig'de oynadığı son maçta Sivasspor'u 3-1'lik skorla mağlup edip şampiyonluk yarışını sürdüren sarı-lacivertliler, kupada da yoluna devam etmek istiyor.

İlk 11'ler

Sivasspor: Muammer, Murat, Caner, Goutas, Uğur, Ulvestad, Charisis, Samu Saiz, Erdoğan, Gradel, Caicedo

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Szalai, Luan Peres, W. Arao, Mert Hakan, İrfan Can Kahveci, Rossi, Emre Mor, Joao Pedro