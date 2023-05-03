Sivasspor - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak.
Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.30'da başlayacak. Sivasspor-Fenerbahçe maçını A Spor canlı yayınlayacak.
Süper Lig'inde oynadığı son maçta Sivasspor'u 3-1'lik skorla mağlup edip şampiyonluk yarışını sürdüren sarı-lacivertliler, kupada da yoluna devam etmek istiyor.
İlk 11'ler
Sivasspor: Muammer, Murat, Caner, Goutas, Uğur, Ulvestad, Charisis, Samu Saiz, Erdoğan, Gradel, Caicedo
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Szalai, Luan Peres, W. Arao, Mert Hakan, İrfan Can Kahveci, Rossi, Emre Mor, Joao Pedro