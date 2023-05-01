Sivasspor'da kupa mesaisi başladı Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Süper Lig’de dün Fenerbahçe ile karşılaşan Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yine sarı-lacivertli takımla oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman pas çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaptı

Fenerbahçe karşısında 90 dakika forma giyen futbolcular ise yenileme çalışması yaptı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.

Kırmızı-beyazlı takım ile Fenerbahçe, 3 Mayıs Çarşamba günü saat 20.30’da Sivas 4 Eylül Stadı’nda karşılaşacak.