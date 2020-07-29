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Trabzonspor-Alanyaspor maçının ilk 11'leri
Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Alanyaspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda kupayı almak için kozlarını paylaşacak.
- Haber Merkezi
- 29.07.2020 - 19:47
- Güncelleme : 29.07.2020 - 20:30
Şampiyonluğu Başakşehir'e kaptıran Trabzonspor, Türkiye Kupası final maçında Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.
İstanbul Atatürk Olimpiyat Staydumu'nda oynanacak mücadelede iki takımda sezonu kupayla kapatmak istiyor. Maç saat 21.30'da ATV ekranlarında naklen yayınlanacak.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Guilherme, Sosa, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Sörloth
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, N'Sakala, Ceyhun, Siopis, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cisse