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    Trabzonspor-Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri

    Trabzonspor, Türkiye Kupası final maçında Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 29.07.2020 - 08:37
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    Trabzonspor-Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'de şampiyonluğu Başakşehir'e kaptıran Trabzonspor, sezonu kupayla kapatmak için sahaya çıkıyor.

    İstanbul Atatürk Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

    Saat 21:30'da oynanacak karşılaşma ATV'den canlı olarak yayınlanacak.

    MUHTEMEL 11'LER

    Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Campi, Da Costa, Novak, Sosa, Abdülkadir Parmak, Nwakaeme, Ekuban, Abdülkadir Ömür, Sörloth

    Alanyaspor: Marafona, N'Sakala, Caulker, Tzavellas, Juanfran, Ceyhun, Siopis, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Cisse

    Trabzonspor-Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri #1

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