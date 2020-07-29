- En Son Haber
- Türkiye Kupası Haberleri
- Trabzonspor-Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri
Trabzonspor-Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri
Trabzonspor, Türkiye Kupası final maçında Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.
- Haber Merkezi
- 29.07.2020 - 08:37
Süper Lig'de şampiyonluğu Başakşehir'e kaptıran Trabzonspor, sezonu kupayla kapatmak için sahaya çıkıyor.
İstanbul Atatürk Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.
Saat 21:30'da oynanacak karşılaşma ATV'den canlı olarak yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Campi, Da Costa, Novak, Sosa, Abdülkadir Parmak, Nwakaeme, Ekuban, Abdülkadir Ömür, Sörloth
Alanyaspor: Marafona, N'Sakala, Caulker, Tzavellas, Juanfran, Ceyhun, Siopis, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Cisse