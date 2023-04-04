Trabzonspor, Ankaragücü'ne yenilerek Türkiye Kupası'na veda etti Türkiye Kupası çeyrek final maçında Ankaragücü, 1-0 geriye düştüğü mücadelede Trabzonspor'u 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Türkiye Kupası çeyrek final müsabakalarıyla devam ediyor. Tolunay Kafkas yönetimindeki Ankaragücü ile Orhan Ak’ın ekibi Trabzonspor, hakem Zorbay Küçük yönetiminde Ankara Eryaman Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Ankaragücü, 1-0 geriye düştüğü mücadelede Trabzonspor'u 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Başkent ekibine turu getiren golleri Ali Sowe (2) ve Lamine Diack kaydetti. Maçtan mağlup ayrılan Trabzonspor'un tek golünü ise Abdülkadir Ömür attı.

Ankaragücü, yarı finale yükseldi

Tek maç eleme usulüne göre oynanan bu karşılaşmada Ankaragücü, adını yarı finale yazdırdı ve Galatasaray- Başakşehir eşleşmesinin galibiyle rakip olacak.

Süper Lig’in 28. haftasında Ankaragücü, İstanbulspor’u konuk edecek. Trabzonspor ise deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Başkent ekibi, 23 yıl sonra bir ilki başardı

Sarı-lacivertli takım 23 yıl sonra adını yarı finale yazdırırken Trabzonspor'u da 11 yıl sonra mağlup etmeyi başardı.

Öte yandan teknik direktör Tolunay Kafkas, Ankaragücü'nün başında iç sahada çıktığı ilk maçta efsane olduğu Trabzonspor'u mağlup ederek takımını yarı finale taşıdı.