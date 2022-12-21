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Trabzonspor, Samsunspor karşısında turu geçti
- 21.12.2022 - 20:51
- Güncelleme : 21.12.2022 - 20:55
Türkiye Kupası 5. tur karşılaşmasında Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor ile Hüseyin Eroğlu'nun ekibi Samsunspor, hakem Kadir Sağlam yönetiminde Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi Trabzonspor, 3-0'lık skorla kazanmayı başardı.
Trabzonspor 3 golle turladı
Karşılaşmada Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Umut Bozok, 28. ve 79. dakikalarında Naci Ünüvar attı. İlk golün asistini Bakasetas kaydederken, ikinci golün asistini Trezeguet yaptı.
Son 16'ya yükseldiler
Bu sonucun ardından Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda son 16'ya yükseldi. Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri 23 Aralık Cuma günü belli olacak.
Trabzonspor, Fenerbahçe'yi ağırlayacak
Abdullah Avcı'nın ekibi, Süper Lig'de Dünya Kupası arası sonrası ilk maçta Fenerbahçe'yi konuk olacak. Samsunspor ise TFF 1.Lig'de Adanaspor ile karşı karşıya gelecek.