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    Trabzonspor - Samsunspor maçının ilk 11'leri

    Türkiye Kupası 5. turunda Trabzonspor, sahasında 1.Lig ekibi Samsunspor'u ağırlayacak.
    • 21.12.2022 - 18:00
    • Güncelleme : 21.12.2022 - 19:13
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    Trabzonspor - Samsunspor maçının ilk 11'leri

    Trabzonspor, Katar'da Arjantin'in şampiyonluğuyla sona eren 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen aranın ardından ilk maçına, Türkiye Kupası 5. eleme turunda bugün konuk edeceği Samsunspor karşısında çıkacak.

    Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Mücadele, A Spor'dan yayınlanacak.

    İlk 11'ler

    Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Gbamin, Eren, Doğucan, Bakasetas, Bardhi, Trezeguet, Naci Ünüvar, Umut Bozok

    Samsunspor: Aykut, Şener, Osman, Alim, Zeki Yavru, Soner, Yusuf Emre, Celil, Ali Kaan, Laura, Ahmet Sağat


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