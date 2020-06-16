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    Trabzonspor'dan 'Sus' paylaşımı

    Trabzonspor'dan 'Sus' paylaşımı

    Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Trabzonspor, resmi sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 16.06.2020 - 23:14
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    Trabzonspor'dan 'Sus' paylaşımı

    Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u ağırladı.

    Mücadele, bordo-mavili takımın 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlanırken; kupada finale adını yazdıran ilk takım da Trabzonspor olmuş oldu.

    'SUS' PAYLAŞIMI

    Karşılaşmanın ardından Karadeniz ekibi, maçta 2 gol kaydeden Sörloth'un 'sus' işareti yaptığı imalı bir fotoğrafı da resmi sosyal medya hesabından paylaşarak, 'Finaldeyiz' notunu düştü.

    4 MAÇTA 4 GOL

    Öte yandan Norveçli golcü Alexander Sörloth, Trabzon formasıyla Fenerbahçe'ye çıktığı 4 karşılaşmada, toplam 4 gol atarak, adeta sarı-lacivertlilerin baş belası oldu.

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