Türkiye Kupası finali, İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası'nın oynanacağı tarih ve stadı açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, finalinin 11 Haziran Pazar günü saat 20:45'te İzmir'in Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacağını duyurdu.

"Final müsabakasının İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanmasını kararlaştırmıştır"

Yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Final müsabakasının İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanmasını kararlaştırmıştır. 11 Haziran 2023 Pazar günü oynanacak olan final müsabakası, saat 20:45'te başlayacaktır."

Sivasspor'u yarı finalde saf dışı bırakan Fenerbahçe, ilk finalist olmuştu. Fenerbahçe'nin rakibi Ankaragücü - Başakşehir eşleşmesinin galibi olacak.

Türkiye Kupası finali, İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak
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