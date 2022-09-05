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    Türkiye Kupası'nda 1.Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu

    Türkiye Kupası 1. Eleme Turu kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. 52 takımın katıldığı turda eşleşmeler belli oldu.
    • 05.09.2022 - 17:24
    • Güncelleme : 05.09.2022 - 17:35
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    Türkiye Kupası'nda 1.Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu

    Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıklamasına göre Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.

    Orhan Saka Konferans Salonu'ndaki kura çekimine TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Volkan Can ile Murat Şahin, Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın katıldı.

    Birinci eleme turu müsabakalarına TFF 3. Lig'den 34 ve profesyonel takımı olmayan 18 ilden birer amatör takım olmak üzere toplam 52 takım katılacak. İlk tur maçları 13, 14 ve 15 Eylül tarihlerinde oynanacak. Müsabakalar tek maç eleme usulüne göre ve bölgesel olarak yapılacak.

    Eşleşmeler

    Türkiye Kupası 1. Eleme Turu eşleşmeleri şöyle:

    Beyoğlu Yeni Çarşıspor-Ergene Velimeşespor

    Çatalcaspor-Edirnespor

    Büyükçekmece Tepecikspor-Bayrampaşa

    Bilecik 1969-Yalovaspor

    Gema Polimer Şile Yıldızspor-Darıca Gençlerbirliği

    Karabük İdmanyurdu-Bartınspor

    1074 Çankırıspor-Boyabat 1868

    Fatsa Belediyespor-Yomraspor

    Erbaaspor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler

    Serhat Ardananspor-Kars 36

    12 Bingölspor-Ağrı 1970

    1954 Kelkit Belediyespor-Dersimspor

    Elazığ Karakoçan FK-Entegre Solar Elazığspor

    Karbel Karaköprü Belediyespor-Cizre Serhatspor

    Mazıdağı Fosfatspor-Bitlis Özgüzelderespor

    Siirt İl Özel İdaresi-Yüksekova Belediyespor

    Niğde Anadolu FK-Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor

    Kilis Belediyespor-Osmaniyespor FK

    Nevşehir Belediyespor-Yozgatspor 1959

    Eskişehirspor-Güneş Holding Çankaya FK

    Kalecik FK-Kırıkkale Büyük Anadoluspor

    1922 Konyaspor-Alanya Kestelspor

    Karaman FK-Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

    Turgutluspor-Kuşadasıspor

    Bergama Belediyespor-Karşıyaka

    Bigaspor-Akhisarspor

    Türkiye Kupası nda 1.Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu #1


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