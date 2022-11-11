Petrol
96.45
2.97%
Euro
19.0684
1.15%
Dolar
18.5283
0.21%
Altın
1.046
0.32%
Borsa
4495
0.00%
Bitcoin
327.806
3.27%
BTXN Coin
8.29
-8.09%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Güneşli 13 C
    Türkiye Kupası'nda 5'inci tur kuraları

    Türkiye Kupası'nda 5'inci tur kuraları

    Türkiye Kupası'nda 4. turu geçen Beşiktaş ve Galatasaray'ın yanı sıra, turnuvaya 5. turdan itibaren katılacak olan Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu.
    • 11.11.2022 - 15:06
    • Güncelleme : 11.11.2022 - 15:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Türkiye Kupası 5. Eleme Turu Kura Çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.

    Kupanın 5. eleme turunda toplam 32 takım seri başı sistemine göre eşleşecek ve müsabakalar tek maç eleme sistemine göre seri başı takımların sahasında oynanacak.

    İşte eşleşmeler:

    Sivasspor-Esenler Erokspor

    Ankaragücü-Tuzlaspor

    Fatih Karagümrük-Uşakspor

    Giresunspor-Karacabey Belediyespor

    Fenerbahçe-İstanbulspor

    Kayserispor-Gençlerbirliği

    Adana Demirspor-Rizespor

    Trabzonspor-Samsunspor

    Alanyaspor-Eyüpspor

    Başakşehir-Göztepe

    Antalyaspor-Manisa FK

    Gaziantep FK-Boluspor

    Kasımpaşa-Ümraniyespor

    Beşiktaş-Şanlıurfaspor

    Galatasaray-Keçiörengücü

    Konyaspor-Bodrumspor


    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı anketinde rakiplerine fark atıyor
    Gündem

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı anketinde rakiplerine fark atıyor

    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at
    Advertorial

    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at

    Birce Akalay'ın ailesi
    Magazin

    Birce Akalay'ın ailesi

    Görüş Bildir