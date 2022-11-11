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Türkiye Kupası'nda 5'inci tur kuraları
Türkiye Kupası'nda 4. turu geçen Beşiktaş ve Galatasaray'ın yanı sıra, turnuvaya 5. turdan itibaren katılacak olan Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu.
- 11.11.2022 - 15:06
- Güncelleme : 11.11.2022 - 15:26
Türkiye Kupası 5. Eleme Turu Kura Çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.
Kupanın 5. eleme turunda toplam 32 takım seri başı sistemine göre eşleşecek ve müsabakalar tek maç eleme sistemine göre seri başı takımların sahasında oynanacak.
İşte eşleşmeler:
Sivasspor-Esenler Erokspor
Ankaragücü-Tuzlaspor
Fatih Karagümrük-Uşakspor
Giresunspor-Karacabey Belediyespor
Fenerbahçe-İstanbulspor
Kayserispor-Gençlerbirliği
Adana Demirspor-Rizespor
Trabzonspor-Samsunspor
Alanyaspor-Eyüpspor
Başakşehir-Göztepe
Antalyaspor-Manisa FK
Gaziantep FK-Boluspor
Kasımpaşa-Ümraniyespor
Beşiktaş-Şanlıurfaspor
Galatasaray-Keçiörengücü
Konyaspor-Bodrumspor