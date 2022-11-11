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Türkiye Kupası'nda 5'inci tur kuraları

Türkiye Kupası'nda 5'inci tur kuraları

Türkiye Kupası'nda 4. turu geçen Beşiktaş ve Galatasaray'ın yanı sıra, turnuvaya 5. turdan itibaren katılacak olan Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu.