Türkiye Kupası'nın programı açıklandı

Türkiye Kupası 5. Eleme Turu müsabaka programı belli oldu. Karşılaşmalar 20, 21 ve 22 Aralık tarihlerinde oynanacak.

Türkiye Kupası'nda heyecan 5. tur maçlarıyla devam edecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla bu turun programını açıkladı.

Tek maç eleme sistemine göre oynanacak mücadeleler, 20-21 ve 22 Aralık tarihlerinde oynanacak.

Dört büyüklerin maçları:

20 Aralık Salı-21.00 Fenerbahçe-İstanbulspor

21 Aralık Çarşamba-19.00 Trabzonspor-Samsunspor

21 Aralık Çarşamba-21.00 Beşiktaş- Şanlıurfaspor

22 Aralık Perşembe-21.00 Galatasaray-Keçiörengücü

ZTK 5. Eleme Turu maçları programı şu şekilde: