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Türkiye Kupası'nın programı açıklandı
Türkiye Kupası 5. Eleme Turu müsabaka programı belli oldu. Karşılaşmalar 20, 21 ve 22 Aralık tarihlerinde oynanacak.
- 09.12.2022 - 20:20
- Güncelleme : 09.12.2022 - 20:21
Türkiye Kupası'nda heyecan 5. tur maçlarıyla devam edecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla bu turun programını açıkladı.
Tek maç eleme sistemine göre oynanacak mücadeleler, 20-21 ve 22 Aralık tarihlerinde oynanacak.
Dört büyüklerin maçları:
20 Aralık Salı-21.00 Fenerbahçe-İstanbulspor
21 Aralık Çarşamba-19.00 Trabzonspor-Samsunspor
21 Aralık Çarşamba-21.00 Beşiktaş- Şanlıurfaspor
22 Aralık Perşembe-21.00 Galatasaray-Keçiörengücü
ZTK 5. Eleme Turu maçları programı şu şekilde: