Tuzlaspor'u iki golle geçen Ankaragücü tur atladı

Tuzlaspor'u iki golle geçen Ankaragücü tur atladı

Türkiye Kupası 5. turunda 1. Lig ekibi Tuzlaspor'u 2-0 yenen Ankaragücü adını son 16'ya yazdırdı.

Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde Süper Lig ekibi Ankaragücü ile TFF 1. Lig ekibi Tuzlaspor karşı karşıya geldi.

Akdeniz Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Ankaragücü 2-0 kazandı.

Ankaragücü, son 16'ya yükseldi

Ankara ekibinin gollerini 7. dakikada Jese Rodriguez ve 55. dakikada Federicı Macheda kaydetti. 90+1'de penaltı kazanan Tuzlaspor, gol şansından yararlanamadı.

Bu sonuçla birlikte Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını bir üst tura yazdıran taraf oldu.