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Tuzlaspor'u iki golle geçen Ankaragücü tur atladı
Türkiye Kupası 5. turunda 1. Lig ekibi Tuzlaspor'u 2-0 yenen Ankaragücü adını son 16'ya yazdırdı.
- 20.12.2022 - 15:24
Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde Süper Lig ekibi Ankaragücü ile TFF 1. Lig ekibi Tuzlaspor karşı karşıya geldi.
Akdeniz Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Ankaragücü 2-0 kazandı.
Ankaragücü, son 16'ya yükseldi
Ankara ekibinin gollerini 7. dakikada Jese Rodriguez ve 55. dakikada Federicı Macheda kaydetti. 90+1'de penaltı kazanan Tuzlaspor, gol şansından yararlanamadı.
Bu sonuçla birlikte Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını bir üst tura yazdıran taraf oldu.