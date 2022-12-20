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    Tuzlaspor'u iki golle geçen Ankaragücü tur atladı

    Türkiye Kupası 5. turunda 1. Lig ekibi Tuzlaspor'u 2-0 yenen Ankaragücü adını son 16'ya yazdırdı.
    • 20.12.2022 - 15:24
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    Tuzlaspor'u iki golle geçen Ankaragücü tur atladı

    Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde Süper Lig ekibi Ankaragücü ile TFF 1. Lig ekibi Tuzlaspor karşı karşıya geldi.

    Akdeniz Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Ankaragücü 2-0 kazandı.

    Ankaragücü, son 16'ya yükseldi

    Ankara ekibinin gollerini 7. dakikada Jese Rodriguez ve 55. dakikada Federicı Macheda kaydetti. 90+1'de penaltı kazanan Tuzlaspor, gol şansından yararlanamadı.

    Bu sonuçla birlikte Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını bir üst tura yazdıran taraf oldu.

    Tuzlaspor u iki golle geçen Ankaragücü tur atladı #1

    Tuzlaspor u iki golle geçen Ankaragücü tur atladı #2

    Tuzlaspor u iki golle geçen Ankaragücü tur atladı #3

    Tuzlaspor u iki golle geçen Ankaragücü tur atladı #4


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