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    Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçları ne zaman oynanacak?

    Ziraat Türkiye Kupası yarı final heyecanı devam ederken, rövanş maçlarının ne zaman oynanacağı gündeme geldi. Peki, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçları ne zaman oynanacak?
    • Haber Merkezi
    • 20.04.2022 - 11:41
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    Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçları ne zaman oynanacak?

    Süper Lig kadar önemli olan Ziraat Türkiye Kupası'nda finale az bir süre kalırken, yarı final karşılaşmaları devam ediyor.

    Yarı finalin ilk maçında Kayseri'yi ağırlayan ve 1-0 galip gelen Trabzonspor, Süper Lig'de olan başarısını sürdürmeye devam ediyor.

    Bugün ise oynanacak olan Aytemiz Alanyaspor  ile DG Sivasspor karşılaşması sonrası, ilk tur tamamlanmış olacak.

    Alanyaspor ve Trabzonspor'un favori olarak öne çıktığı Ziraat Türkye Kupası'nda gözler, rövanş maçlarında olacak.

    Bu kapsamda futbolseverler, rövanş karşılaşmalarının zaman ve saatini merak etmeye başladı.

    Peki, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçları ne zaman oynanacak? İşte detayı...

    Ziraat Türkiye Kupası rövanş karşılaşmaları ne zaman?

    Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı sonrası rövanş karşılaşmaları 10, 11 veya 12 Mayıs'ta yapılacak. Kupada final maçı ise 26 Mayıs 2022 Perşembe günü oynanacak.

    Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçları ne zaman oynanacak? #1

    Çift maç eleme usulüne göre oynanacak ZTK 2022 yarı finalde rövanş karşılaşmaları 10, 11 veya 12 Mayıs'ta yapılacak. İki maç sonunda rakiplerine üstünlük kuran takımlar, finale yükselecek.


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