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19 Yaş Altı Kadın Voleybol Takımı, Avrupa'da ilk maçını kazandı
19 Yaş Altı Kadın Voleybol Takımı, 2022 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Rauntta I Grubu'ndaki ilk maçında Macaristan'ı 3-0 mağlup etti.
- AA & Ensonhaber
- 09.04.2022 - 03:09
2022 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne 19 Yaş Altı Kadın Voleybol Takımı, Mcaristan galibiyeti ile başladı.
Kosova'nın başkenti Priştine'deki Gençlik ve Spor Merkezi'nde oynanan karşılaşmayı 25-17, 27-25 ve 25-21'lik setlerle kazanan milliler, turnuvaya galibiyetle başladı.
Türkiye, gruptaki ikinci maçında yarın TSİ 20.00'de Estonya ile karşılaşacak.