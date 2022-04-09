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    19 Yaş Altı Kadın Voleybol Takımı, Avrupa'da ilk maçını kazandı

    19 Yaş Altı Kadın Voleybol Takımı, 2022 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Rauntta I Grubu'ndaki ilk maçında Macaristan'ı 3-0 mağlup etti.
    • AA & Ensonhaber
    • 09.04.2022 - 03:09
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    19 Yaş Altı Kadın Voleybol Takımı, Avrupa'da ilk maçını kazandı

    2022 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne 19 Yaş Altı Kadın Voleybol Takımı, Mcaristan galibiyeti ile başladı.

    Kosova'nın başkenti Priştine'deki Gençlik ve Spor Merkezi'nde oynanan karşılaşmayı 25-17, 27-25 ve 25-21'lik setlerle kazanan milliler, turnuvaya galibiyetle başladı.

    Türkiye, gruptaki ikinci maçında yarın TSİ 20.00'de Estonya ile karşılaşacak.

    19 Yaş Altı Kadın Voleybol Takımı, Avrupa da ilk maçını kazandı #1

    19 Yaş Altı Kadın Voleybol Takımı, Avrupa da ilk maçını kazandı #2

    19 Yaş Altı Kadın Voleybol Takımı, Avrupa da ilk maçını kazandı #3

     


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