19 yaş altı voleybolcular Hırvatistan'a set vermedi

19 yaş altı voleybolcular Hırvatistan'a set vermedi

19 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Hırvatistan'ı 3-0 mağlup etti.

Kuzey Makedonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden milli takım, ikinci maçında Hırvatistan ile karşılaştı.

Genç milliler, Hırvatistan'a set vermedi

AA'nın haberine göre; Milliler, rakibini 25-22, 25-20 ve 25-18'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Türkiye, üçüncü maçında yarın TSİ 21.30'da Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.