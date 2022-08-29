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    19 yaş altı voleybolcular Hırvatistan'a set vermedi

    19 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Hırvatistan'ı 3-0 mağlup etti.
    • 29.08.2022 - 01:11
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    19 yaş altı voleybolcular Hırvatistan'a set vermedi

    Kuzey Makedonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden milli takım, ikinci maçında Hırvatistan ile karşılaştı.

    Genç milliler, Hırvatistan'a set vermedi

    AA'nın haberine göre; Milliler, rakibini 25-22, 25-20 ve 25-18'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

    Türkiye, üçüncü maçında yarın TSİ 21.30'da Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

    19 yaş altı voleybolcular Hırvatistan a set vermedi #1

    19 yaş altı voleybolcular Hırvatistan a set vermedi #2

    19 yaş altı voleybolcular Hırvatistan a set vermedi #3

    19 yaş altı voleybolcular Hırvatistan a set vermedi #4


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