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19 yaş altı voleybolcular Hırvatistan'a set vermedi
19 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Hırvatistan'ı 3-0 mağlup etti.
- 29.08.2022 - 01:11
Kuzey Makedonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden milli takım, ikinci maçında Hırvatistan ile karşılaştı.
Genç milliler, Hırvatistan'a set vermedi
AA'nın haberine göre; Milliler, rakibini 25-22, 25-20 ve 25-18'lik setlerle 3-0 mağlup etti.
Türkiye, üçüncü maçında yarın TSİ 21.30'da Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.