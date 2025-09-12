1907 Fenerbahçe Derneği, İtalya'da voleybol kulübüne ortak oldu

1907 Fenerbahçe Derneği, Türk voleyboluna ve uluslararası alanda tarihi bir iş birliğine imza attı.

Dernek, İtalya Serie A'da mücadele edecek Consolini Volley takımının yüzde 30'luk hissesini satın aldı.

1907 Fenerbahçe Derneği, yapılan anlaşma kapsamında, kulübün ilave yüzde 40'lık hissesini satın alma opsiyonunu da elinde bulunduruyor.

Ayrıca 1907 Fenerbahçe Derneği, bu yatırımı kurumsal bir yapı altında yürütmek amacıyla 1907 Voleybol Sportif Hizmetler A.Ş'yi kurdu.

"YENİ BİR KAPI ARALANIYOR"

1907 Fenerbahçe Derneğinin gerçekleştirdiği iş birliğinin önemine dikkati çeken Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, şu ifadeleri kullandı:

Consolini Volley 1907 ile kadın voleybolunda uluslararası iş birlikleri için yeni bir kapı aralanıyor. Bu adım, Fenerbahçe'nin sadece Türkiye'de değil, dünyada da voleybolun öncülerinden biri olma iddiasını güçlendiriyor. Kulübümüz için sportif başarıların yanı sıra marka değerimizi uluslararası ölçekte yükseltecek, genç oyuncularımıza farklı bir gelişim fırsatı sunacak çok yönlü bir adım olacak. Fenerbahçe Spor Kulübünün vizyonunu genişleten, Türk voleybolunu dünyada daha görünür kılacak bu girişim sebebiyle 1907 Fenerbahçe Derneği'ne ve emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum.

"PROJELERE İMZA ATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Rıfat Perahya ise şunları kaydetti: