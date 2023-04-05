2-0'dan geri dönen Eczacıbaşı devamını getiremedi
ensonhaber.com

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında temsilcimiz Eczacıbaşı Dynavit, İtalya'da Igor Gorgonzola deplasmanına çıktı.

Eczacıbaşı Dynavit, rakibine 23-25, 19-25, 25-20, 25-17 ve 14-16’lık setlerle 3-2 mağlup oldu.

İtalyan ekibinde forma giyen milli voleybolcumuz Ebrar Karakurt ise karşılaşmanın oyuncusu seçildi.

2-0'dan geri dönen Eczacıbaşı devamını getiremedi

Rövanş 12 Nisan'da

İki ekip rövanş mücadelesinde 12 Nisan Çarşamba günü İstanbul'da karşı karşıya gelecek.

Eczacıbaşı Dynavit, ikinci maçı 3-0 ya da 3-1 kazanması durumunda finale yükselecek.

Turuncu-beyazlıların 3-2'lik galibiyetinde ise altın set oynanacak.

2-0'dan geri dönen Eczacıbaşı devamını getiremedi

Igor Gorgonzola: 3 - Eczacıbaşı Dynavit: 2

Salon: Igor GorgonzolaHakemler: Olivier Guillet (Fransa), Sonja Simonovska (Karadağ)

Igor Gorgonzola: Battistoni, Bosetti, Danesi, Chirchella, Carcaces, Ebrar Karakurt (Fersino, Ituma, Cambi, Adams, Giovannini)

Eczacıbaşı Dynavit: Boskovic, Heyrman, Hande Baladın, Ognjenovic, Voronkova, Jack-Kısal (Simge Aköz, Aybüke Çetinay, Yaprak Erkek, Saliha Şahin, Yasemin Güveli, Beyza Arıcı, Elif Şahin)

Setler: 25-23, 25-19, 20-25, 17-25, 16-14

Süre: 136 dakika (29, 30, 28, 27, 22)

2-0'dan geri dönen Eczacıbaşı devamını getiremedi