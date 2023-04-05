2-0'dan geri dönen Eczacıbaşı devamını getiremedi

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında temsilcimiz Eczacıbaşı Dynavit, İtalya'da Igor Gorgonzola deplasmanına çıktı.
Eczacıbaşı Dynavit, rakibine 23-25, 19-25, 25-20, 25-17 ve 14-16’lık setlerle 3-2 mağlup oldu.
İtalyan ekibinde forma giyen milli voleybolcumuz Ebrar Karakurt ise karşılaşmanın oyuncusu seçildi.
Rövanş 12 Nisan'da
İki ekip rövanş mücadelesinde 12 Nisan Çarşamba günü İstanbul'da karşı karşıya gelecek.
Eczacıbaşı Dynavit, ikinci maçı 3-0 ya da 3-1 kazanması durumunda finale yükselecek.
Turuncu-beyazlıların 3-2'lik galibiyetinde ise altın set oynanacak.
Igor Gorgonzola: 3 - Eczacıbaşı Dynavit: 2
Salon: Igor GorgonzolaHakemler: Olivier Guillet (Fransa), Sonja Simonovska (Karadağ)
Igor Gorgonzola: Battistoni, Bosetti, Danesi, Chirchella, Carcaces, Ebrar Karakurt (Fersino, Ituma, Cambi, Adams, Giovannini)
Eczacıbaşı Dynavit: Boskovic, Heyrman, Hande Baladın, Ognjenovic, Voronkova, Jack-Kısal (Simge Aköz, Aybüke Çetinay, Yaprak Erkek, Saliha Şahin, Yasemin Güveli, Beyza Arıcı, Elif Şahin)
Setler: 25-23, 25-19, 20-25, 17-25, 16-14
Süre: 136 dakika (29, 30, 28, 27, 22)