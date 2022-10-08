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Filenin Sultanları, Sırbistan'a kaybetti
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Sırbistan ile oynadığı mücadeleyi 3-0 kaybetti.
- 08.10.2022 - 20:04
F Grubu'ndaki ilk iki maçını kazanarak çeyrek finale yükselmeyi garantileyen Filenin Sultanları, sıralama açısından önem taşıyan maçta namağlup Sırbistan ile karşı karşıya geldi.
Sırbistan'a 3-0 mağlup olduk
Polonya'nın Lodz kentindeki Atlas Arena'da oynanan maçta güçlü rakibine karşı koyamayan ay-yıldızlı ekibimiz parkeden 20-25, 21-25 ve 23-25'lik setlerle 3-0 yenik ayrıldı.
Grup sıralamamız Polonya-Almanya maçına bağlı
Millilerimiz, Sırbistan karşısında iki set kazanması halinde grup üçüncülüğünü garantilemiş olacaktı. Türkiye'nin gruptaki sıralaması ve çeyrek finaldeki rakibi Polonya-Almanya maçının sonucuna göre belli olacak.
Rakibimiz ABD veya Sırbistan olacak
Filenin Sultanları grubu üçüncü bitirmesi halinde ABD, dördüncü bitirmesi halinde ise Sırbistan ile çeyrek finalde eşleşecek.