Petrol
98.45
4.27%
Euro
18.1017
-0.47%
Dolar
18.616
0.17%
Altın
1.014
-0.82%
Borsa
3568
0.39%
Bitcoin
366.236
0.45%
BTXN Coin
10.01
-3.75%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Çok bulutlu 19 C

    Filenin Sultanları, Sırbistan'a kaybetti

    A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Sırbistan ile oynadığı mücadeleyi 3-0 kaybetti.
    • 08.10.2022 - 20:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Filenin Sultanları, Sırbistan'a kaybetti

    F Grubu'ndaki ilk iki maçını kazanarak çeyrek finale yükselmeyi garantileyen Filenin Sultanları, sıralama açısından önem taşıyan maçta namağlup Sırbistan ile karşı karşıya geldi.

    Sırbistan'a 3-0 mağlup olduk

    Polonya'nın Lodz kentindeki Atlas Arena'da oynanan maçta güçlü rakibine karşı koyamayan ay-yıldızlı ekibimiz parkeden 20-25, 21-25 ve 23-25'lik setlerle 3-0 yenik ayrıldı.

    Filenin Sultanları, Sırbistan a kaybetti #1

    Grup sıralamamız Polonya-Almanya maçına bağlı

    Millilerimiz, Sırbistan karşısında iki set kazanması halinde grup üçüncülüğünü garantilemiş olacaktı. Türkiye'nin gruptaki sıralaması ve çeyrek finaldeki rakibi Polonya-Almanya maçının sonucuna göre belli olacak.

    Filenin Sultanları, Sırbistan a kaybetti #2

    Rakibimiz ABD veya Sırbistan olacak

    Filenin Sultanları grubu üçüncü bitirmesi halinde ABD, dördüncü bitirmesi halinde ise Sırbistan ile çeyrek finalde eşleşecek.

    Filenin Sultanları, Sırbistan a kaybetti #3

    Filenin Sultanları, Sırbistan a kaybetti #4


    Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı? Haftanın birincisi kim oldu? 7 Ekim 2022 puan durumu!
    Medya

    Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı? Haftanın birincisi kim oldu? 7 Ekim 2022 puan durumu!

    Hastanede hasta kadına eziyet eden insafsızın ifadesi ortaya çıktı
    3. Sayfa

    Hastanede hasta kadına eziyet eden insafsızın ifadesi ortaya çıktı

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    Advertorial

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Görüş Bildir