A Milli Erkek Voleybol Takımı aday kadrosu duyuruldu CEV Avrupa Altın Ligi'nde mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın geniş aday kadrosu belli oldu.

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 2023 CEV Avrupa Altın Ligi'nde A Grubu'nda Portekiz, Romanya ve Danimarka ile mücadele edecek.

Bu maçlar öncesinde Millilerin aday kadrosu açıklandı.

30 kişi davet edildi

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Başantrenör Alberto Giuliani yönetimindeki A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 30 kişilik aday kadrosu şöyle: