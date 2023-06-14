A Milli Erkek Voleybol Takımı, Dörtlü Finale kaldı Portekiz'i 3-1 yenmeyi başaran A Milli Voleybol Takımımız, Dörtlü Finale kalmayı garantiledi.

AA

CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu'nda A Milli Erkek Voleybol Takımımız Portekiz'i konuk etti. TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleyi ay-yıldızlılar 3-1 kazandı.

Altın Lig'de oynadığı beş karşılaşmada dört galibiyet bir de mağlubiyet yaşayan Milli Takım, böylece grubunu lider olarak tamamlamayı garantiledi ve adını Dörtlü Final'e yazdırdı.

Lig usulüne göre oynanan ve altı haftadan oluşan Avrupa Altın Ligi'nde gruplarını ilk sırada tamamlayan üç takım, Dörtlü Final müsabakaları oynamaya hak kazanacak. Millilerimiz dışında final etabına ev sahipliği yapacak Hırvatistan da Dörtlü Final'de mücadele edecek.

Dörtlü Final, 24-25 Haziran'da

CEV Avrupa Altın Ligi'nde Dörtlü Final müsabakaları, 24-25 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Geçtiğimiz sezon oynanan Dörtlü Final'de Filenin Efeleri, Çekya'ya yenilerek ikinci olmuştu. Ay-yıldızlı ekibimiz 17 Haziran Cumartesi Danimarka ile grubundaki son maçına çıkacak.