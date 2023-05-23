A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın CEV Avrupa Altın Ligi kadrosu belli oldu CEV Avrupa Altın Ligi'nde mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın kadrosu belirlendi.

AA

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 2023 CEV Avrupa Altın Ligi'nde A Grubu'nda Portekiz, Romanya ve Danimarka ile mücadele edecek.

Bu maçlar öncesinde Millilerin aday kadrosu açıklandı.

Kadromuz 14 kişiden oluştu

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başantrenör Alberto Giuliani yönetimindeki A Milli Takım'ın kadrosu şu şekilde:

Kaan Gürbüz, Burak Güngör, Arda Bostan, Bedirhan Bülbül, Mirza Lagumdzija, Arslan Ekşi, Yiğit Gülmezoğlu, Adis Lagumdzija, Faik Samed Güneş, Mert Matiç, Berkay Bayraktar, Efe Bayram, Ahmet Tümer, Volkan Döne.

Ay-yıldızlılar, organizasyondaki ilk maçında 27 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Danimarka ile karşılaşacak.