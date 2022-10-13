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    ABD'yi deviren Sırbistan finalde

    FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Sırbistan, ABD'yi 3-1 yenerek finale yükseldi.
    • 13.10.2022 - 16:39
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    ABD'yi deviren Sırbistan finalde

    FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nın Polonya'nın Gliwice kentinde oynanan ilk yarı final mücadelesinde Sırbistan ile ABD karşı karşıya geldi.

    Rakibini 25-21, 25-20, 17-25 ve 25-23'lük setlerle 3-1 yenen son şampiyon Sırbistan, final biletini aldı.

    İkinci yarı final maçı yarın

    Yarın oynanacak ikinci yarı final maçında İtalya ile Brezilya, TSİ 21.00'de karşı karşıya gelecek.


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