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ABD'yi deviren Sırbistan finalde
FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Sırbistan, ABD'yi 3-1 yenerek finale yükseldi.
- 13.10.2022 - 16:39
FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nın Polonya'nın Gliwice kentinde oynanan ilk yarı final mücadelesinde Sırbistan ile ABD karşı karşıya geldi.
Rakibini 25-21, 25-20, 17-25 ve 25-23'lük setlerle 3-1 yenen son şampiyon Sırbistan, final biletini aldı.
İkinci yarı final maçı yarın
Yarın oynanacak ikinci yarı final maçında İtalya ile Brezilya, TSİ 21.00'de karşı karşıya gelecek.