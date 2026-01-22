Alanya Belediyespor'da 2 oyuncu kadro dışı bırakıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Erkekler CEV Kupası 8'li Final Turu ilk maçında Alanya Belediyespor, sahasında Belçika'nın Greenyard Maaseik takımına 3-1 yenildi.

Bu maçın ardından ise Alanya Belediyespor'da çarpıcı bir kararın altına imza atıldı.

İKİ OYUNCU KADRO DIŞI

Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulu kararıyla dün akşam CEV Kupası 8'li Final Turu'nda Belçika takımı Greenyard Maaseik ile oynanan maçın ardından Uğur Kılınç ve Furkan Dur'un kadro dışı bırakıldığı bildirildi.