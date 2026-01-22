Abone ol: Google News

Alanya Belediyespor'da 2 oyuncu kadro dışı bırakıldı

Efeler Ligi takımlarından Alanya Belediyespor'da Uğur Kılınç ve Furkan Dur kadro dışı bırakıldı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 22.01.2026 18:23
Alanya Belediyespor'da 2 oyuncu kadro dışı bırakıldı
  • Alanya Belediyespor, Efeler Ligi'nde iki oyuncusunu kadro dışı bıraktı.
  • Uğur Kılınç ve Furkan Dur, Greenyard Maaseik'e 3-1 yenildikleri maç sonrası kadrodan çıkarıldı.
  • Karar, kulüp yönetimince açıklandı.

Erkekler CEV Kupası 8'li Final Turu ilk maçında Alanya Belediyespor, sahasında Belçika'nın Greenyard Maaseik takımına 3-1 yenildi.

Bu maçın ardından ise Alanya Belediyespor'da çarpıcı bir kararın altına imza atıldı.

İKİ OYUNCU KADRO DIŞI

Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulu kararıyla dün akşam CEV Kupası 8'li Final Turu'nda Belçika takımı Greenyard Maaseik ile oynanan maçın ardından Uğur Kılınç ve Furkan Dur'un kadro dışı bırakıldığı bildirildi.

Eshspor Haberleri