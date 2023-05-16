Ataman Güneyligil, Azerbaycan Kadın Voleybol Milli Takımı'nın başına geçti

Sezonun son bulmasıyla birlikte Kadın Takımı'ndaki görevinden ayrılan başantrenör Ataman Güneyligil, yeni bir maceraya atıldı.

Voleybol Federasyonu, Ataman Güneyligil'in Azerbaycan Kadın Voleybol Milli Takımı'nın başına getirildiğini resmen duyurdu.

Sosyal medyadan paylaşım yaptı

Ataman Güneyligil, Galatasaray'dan ayrılırken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları söylemişti:

"Bir ay önce yönetimimizle önümüzdeki sezon takımın başında olmayı düşünmediğimi paylaştım. Şimdi sezon sonuna kadar takımımın konsantrasyonunu bozacak her şeyden uzak duracağımı bilmenizi istiyorum."

Ataman Güneyligil, Azerbaycan Kadın Voleybol Milli Takımı'nın başına geçti