Ataman Güneyligil, Azerbaycan Kadın Voleybol Milli Takımı'nın başına geçti

Sezonun son bulmasıyla birlikte Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'ndaki görevinden ayrılan başantrenör Ataman Güneyligil, yeni bir maceraya atıldı.

Azerbaycan Voleybol Federasyonu, Ataman Güneyligil'in Azerbaycan Kadın Voleybol Milli Takımı'nın başına getirildiğini resmen duyurdu.

Ataman Güneyligil, Galatasaray'dan ayrılırken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları söylemişti:

"Bir ay önce yönetimimizle önümüzdeki sezon takımın başında olmayı düşünmediğimi paylaştım. Şimdi sezon sonuna kadar takımımın konsantrasyonunu bozacak her şeyden uzak duracağımı bilmenizi istiyorum."