Euro
15.09
0.03%
Dolar
13.38
0.08%
Altın
775.06
0.02%
Borsa
2015
0.61%
Bitcoin
520.677
0.92%
BTXN Coin
31.70
1.01%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Hafif yağmur 6 C

    Aydın Büyükşehir Belediyespor CEV Challenge'da yarı finalde

    Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası çeyrek final rövanş maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Romanya'nın CSM Lugoj takımını 3-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
    • AA
    • 02.02.2022 - 00:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Aydın Büyükşehir Belediyespor CEV Challenge'da yarı finalde

    Aydın Büyükşehir Belediyespor, Lugoj kentinde oynanan maçı 23-25, 26-24, 22-25, 25-20 ve 15-9'luk setlerle kazandı.

    Aydın Büyükşehir Belediyespor, ilk maçta da salondan 3-2'lik galibiyetle ayrılmıştı.

    Aydın Büyükşehir Belediyespor CEV Challenge da yarı finalde #1


    Görüş Bildir