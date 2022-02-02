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Aydın Büyükşehir Belediyespor CEV Challenge'da yarı finalde
Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası çeyrek final rövanş maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Romanya'nın CSM Lugoj takımını 3-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
- AA
- 02.02.2022 - 00:25
Aydın Büyükşehir Belediyespor, Lugoj kentinde oynanan maçı 23-25, 26-24, 22-25, 25-20 ve 15-9'luk setlerle kazandı.
Aydın Büyükşehir Belediyespor, ilk maçta da salondan 3-2'lik galibiyetle ayrılmıştı.