Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı'nın yeni başantrenörü Giovanni Caprara oldu Yeni sezonda Sultanlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı'nın başına Giovanni Caprara'nın getirildiği açıklandı.

AA Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenörlük görevine Giovanni Caprara getirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, 2023-2024 sezonunda Sultanlar Ligi'nde mücadele edecek siyah-beyazlı ekibin yeni başantrenörünün Caprara olduğu belirtildi. Birçok başarı elde etti Giovanni Caprara, başantrenörlük kariyerinde milli takımlar ve kulüpler düzeyinde önemli başarılar elde etti. Rusya Milli Takımı'nı dünya şampiyonu yapan Caprara, Eczacıbaşı'nın başında ise 2014-2015 sezonunda Dünya Şampiyon Kulüpler Kupası ile CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları yaşadı.