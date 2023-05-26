Dinamo-Ak Bars, başantrenörlüğe Zoran Terzic'i getirdi
AA

Rusya'nın Dinamo-Ak Bars Kadın Takımı, başantrenörlüğe 2018'den beri Fenerbahçe'yi çalıştıran Zoran Terzic'i getirdi.

kulübünden yapılan açıklamada, Sırp başantrenör Terzic'in gelecek sezon takımın başında yer alacağı belirtildi.

Birçok takımda şampiyonluk yaşadı

Terzic, Fenerbahçe'nin yanı sıra Sırbistan'da Kızılyıldız, Romanya'da Metal Galati, İsviçre'de Volero Zürih ve Rusya'da Dinamo Moskova ile lig şampiyonlukları yaşadı.

Sırbistan Kadın Milli Takımı'nda ise 20 sene görev alan 56 yaşındaki çalıştırıcı; bir dünya, 3 Avrupa şampiyonluğu sevinci yaşadı.

Dinamo-Ak Bars, başantrenörlüğe Zoran Terzic'i getirdi