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    Ebrar Karakurt'un uzun saçlı hali ortaya çıktı! Sosyal medyada viral oldu.. Bambaşka bir Ebrar

    Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un yıllar önceki hali ortaya çıktı. Karakurt'un siyah ve uzun saçlı hali, sosyal medya üzerinden yorum ve beğenilerin odak noktası haline geldi.
    • 18.06.2022 - 17:37
    • Güncelleme : 18.06.2022 - 17:48
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    Ebrar Karakurt'un uzun saçlı hali ortaya çıktı! Sosyal medyada viral oldu.. Bambaşka bir Ebrar

    17 Ocak 2000 yılında Balıkesir'de dünyaya gelen Ebrar Karakurt, 12 yaşında VakıfBank Spor Kulübü'nde voleybola başladı.

    U23 Milli Takımı'yla Dünya Şampiyonu olan Ebrar Karakurt, U18 Milli Takımı'yla mücadele ettiği Dünya Şampiyonası'nda 'En İyi Smaçör' Ödülü'nü aldı.

    2018 yılında VakıfBank A Takımı'na yükselen Ebrar Karakurt, bir Kulüpler Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu ve bir Türkiye Ligi Şampiyonluğu yaşadı.

    Mayıs 2021'de İtalya Kadınlar Voleybol Ligi takımlarından Igor Gorgonzola Novara'ya transfer olan Karakurt, sosyal medyanın en sevilen yüzleri arasına yerleşti.

    2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda dikkatleri üzerine çeken genç voleybolcu, farklı tarzı ve eğlenceli tavırlarıyla olay oldu.

    Pembe saçlarıyla reklam anlaşmalarına imza atan Karakurt'un "Dedim olabilir" lafı ise herkesin diline dolandı.

    Tarzını ve başarılı giden çizgisini bozmayan Ebrar Karakurt, son olarak uzun siyah saçlarıyla gündem oldu.

    Ebrar Karakurt'un siyah saçları göreni şoke etti

    Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un yıllar önceki hali ortaya çıktı ve sosyal medyada gündem oldu.

    Sosyal medyada gündem olan eski fotoğraflarda, Karakurt'un saçlarının uzun olduğu görüldü. Genç voleybolcunun siyah ve uzun saçlı halini gören tanımakta zorluk çekti.

    Ebrar Karakurt un uzun saçlı hali ortaya çıktı! Sosyal medyada viral oldu.. Bambaşka bir Ebrar #1

    Karakurt için sosyal medyadan yorum yapanlar, "Resmen bambaşka birine dönüşmüş" demeden edemedi.

    Karakurt'un şimdiki halinin daha orijinal ve daha güzel olduğunu söyleyen hayranları olurken, eski haline ise yine beğeni ve yorum yağdı.

    Ebrar Karakurt un uzun saçlı hali ortaya çıktı! Sosyal medyada viral oldu.. Bambaşka bir Ebrar #2

    Ebrar Karakurt un uzun saçlı hali ortaya çıktı! Sosyal medyada viral oldu.. Bambaşka bir Ebrar #3

    Ebrar Karakurt un uzun saçlı hali ortaya çıktı! Sosyal medyada viral oldu.. Bambaşka bir Ebrar #4


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