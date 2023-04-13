Eczacıbaşı bileti kaptı: Finalde Türk derbisi olacak

Temsilcimiz Eczacıbaşı Dynavit, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında İtalya ekibi Igor Gorgonzola'yı konuk etti.
Deplasmanda 3-2 yenildiği Igor Gorgonzola'yı evindeki rövanşta 3-0 mağlup eden Eczacıbaşı Dynavit finale yükseldi.
Finalde Türk derbisi olacak
Eczacıbaşı Dynavit'in finaldeki rakibi Fenerbahçe Opet ile VakıfBank arasında oynanacak yarı final rövanş maçının ardından belli olacak.
Eşleşmedeki ilk maçı VakıfBank'ın sahasında 3-0 kazanan sarı-lacivertli ekip final yolunda avantajlı konumda bulunuyor.
2023 Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşacak ekibin belirleneceği Süper Final ise 20 Mayıs Cumartesi günü İtalya'nın Torino kentinde yapılacak.
Eczacıbaşı Dynavit: 3 - Igor Gorgonzola: 0
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Mathias Ewald (Almanya), Roy Bensimon (İsrail)
Eczacıbaşı Dynavit: Hande Baladın, Yasemin Güveli, Boskovic, Voronkova, Jack-Kısal, Ognjenovic (Simge Şebnem Aköz, Yaprak Erkek)
Igor Gorgonzola: Bosetti, Danesi, Ebrar Karakurt, Carcaces, Chirichella, Battistoni (Fersino, Giovannini, Ituma, Cambi, Adams)
Setler: 25-22, 25-12, 25-21
Süre: 79 dakika (26, 23, 30)