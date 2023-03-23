Eczacıbaşı CEV Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale yükseldi 2023 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş mücadelesinde Eczazcıbaşı Dynavit, Developres Rzeszow’u 3-2 yenerek yarı finale yükseldi.

İHA

Eczacıbaşı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu'nu namağlup tamamlarak çeyrek finale yükselmişti.

Deplasmanda avantaj yakalamıştı

Eczacıbaşı, Polonya temsilcisi Developres Rzeszow'u deplasmanda 25-19, 22-25, 25-16 ve 28-26‘lık set skorlarıyla 3-1 mağlup etmiş ve büyük bir avantaj yakalamıştı.

Eczacıbaşı yarı finalde

Turuncu Beyazlılar, rövanş maçında sahasında iki kez geriye düştüğü setlere rağmen mücadeleden 3-2'lik galibiyetle ayrıldı

Bu sonuçla Eczacıbaşı, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi.