Eczacıbaşı CEV Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale yükseldi
İHA

Eczacıbaşı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu'nu namağlup tamamlarak çeyrek finale yükselmişti.

Deplasmanda avantaj yakalamıştı

Eczacıbaşı, Polonya temsilcisi Developres Rzeszow'u deplasmanda 25-19, 22-25, 25-16 ve 28-26‘lık set skorlarıyla 3-1 mağlup etmiş ve büyük bir avantaj yakalamıştı.

Eczacıbaşı yarı finalde

Turuncu Beyazlılar, rövanş maçında sahasında iki kez geriye düştüğü setlere rağmen mücadeleden 3-2'lik galibiyetle ayrıldı

Bu sonuçla Eczacıbaşı, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi.

Eczacıbaşı CEV Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale yükseldi
Eczacıbaşı CEV Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale yükseldi
Eczacıbaşı CEV Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale yükseldi
Eczacıbaşı CEV Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale yükseldi