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    Eczacıbaşı ilk maçında Zeleznicar'a şans vermedi

    Voleybol Kadınlar CEV Kupası eleme turu ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit, Sırbistan'ın Zeleznicar takımını deplasmanda 3-0 mağlup etti.
    • AA
    • 18.11.2021 - 04:34
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    Eczacıbaşı ilk maçında Zeleznicar'a şans vermedi

    Bu eşleşmenin rövanşı 24 Kasım Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.

    Eczacıbaşı Dynavit'in ikinci karşılaşmada rakibi karşısında alacağı en az 2 set veya her türlü galibiyet tur için yeterli olacak.

    Zeleznicar: 0 - Eczacıbaşı Dynavit: 3

    Salon: Lajkovac

    Hakemler: Adnan Kolos (Bosna-Hersek), Markus Petsche (Avusturya)

    Zeleznicar: Antonijevic, Uzelac, Milojevic, Batinic, Mirosavljevic, Kutlesic (Vujovic, Savicevic, Perovic, Ivanovic, Markovic)

    Eczacıbaşı Dynavit: Ognjenovic, Thompson, Merve Atlıer, Boskovic, Adams, Heyrman (Simge Aköz, Saliha Şahin, Fatma Yıldırım, Beyza Arıcı, Elif Şahin)

    Setler: 26-28, 17-25, 17-25

    Süre: 73 dakika (28, 23, 22)

    Eczacıbaşı ilk maçında Zeleznicar a şans vermedi #1

    Eczacıbaşı ilk maçında Zeleznicar a şans vermedi #2

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