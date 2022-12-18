Eczacıbaşı, Kulüpler Dünya Şampiyonası'nı üçüncü bitirdi

Temsilcimiz Eczacıbaşı, Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda Brezilya ekibi Gerdau Minas karşısında 3-1 kazanarak turnuvayı üçüncü sırada bitirdi ve bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen 2022 Uluslararası Voleybol Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda Eczacıbaşı, Brezilya takımı Gerdau Minas ile üçüncülük maçında karşı karşıya geldi.

Eczacıbaşı, karşılaşmadan 25-22, 23-25, 25-10 ve 25-21 setlerle 3-1'lik galibiyetle ayrıldı ve turnuvayı üçüncü sırada bitirerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Eczacıbaşı beşinci kez madalya kazandı

Yarı finalde VakıfBank'a kaybeden Eczacıbaşı, bu turnuvada beşinci kez madalya kazandı. Temsilcimiz daha önce iki altın, bir gümüş ve bir bronz madalya elde etmişti.