Eczacıbaşı, normal sezonu lider tamamladı Sultanlar Ligi'nde sezonun lig etabının 26'ncı ve son hafta mücadelesinde Eczacıbaşı, İlbank'ı 3-0 yendi.

AA & Ensonhaber

Voleybol Sultanlar Ligi'nin son haftasında Eczacıbaşı ile İlbank karşı karşıya geldi.

İlbank'ın ev sahipliğinde TVF Ankara Spor Salonu'nda oynanan 26. hafta mücadelesinde konuk ekip Eczacıbaşı, 15-25, 23-25, 20-25'lik setlerle rakibini 3-0 mağlup etti.

Eczacıbaşı, namağlup lider oldu

Alınan bu sonuçla beraber Eczacıbaşı, Sultanlar Ligi'nde oynadığı 26 maçı da kazanarak normal sezonu lider olarak tamamladı.

2022-2023 sezonunda genç bir kadroyla ligde yer alan ve daha önce küme düşmesi kesinleşen İlbank ise sezonu puan alamadan noktaladı.

Türk finali oynanacak

Öte yandan Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu olan CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonun belirleneceği "Türk finalinde" Eczacıbaşı ile VakıfBank, 20 Mayıs Cumartesi günü İtalya'nın Torino kentindeki Pala Alpitour'da TSİ 18.30'da karşı karşıya gelecek.