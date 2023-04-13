Eczacıbaşı'na elenen Igor Gorgonzola'nın 18 yaşındaki oyuncusu hayatını kaybetti Igor Gorgonzola Novara'nın 18 yaşındaki voleybolcusu Julia Ituma, dün akşam oynanan Eczacıbaşı maçı sonrası kaldığı otelin camından düşerek hayatını kaybetti.

CEV Şampiyonlar Ligi yarı final maçında Eczacıbaşı ile oynanan maç için İstanbul'da olan İtalyan takımı Igor Gorgonzola Novara büyük bir şok yaşıyor.

Eczacıbaşı, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Igor Gorgonzola Novara’yı konuk etti. Temsilcimiz 3-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında İtalyanları 3-0 devirerek finale yükseldi.

İntihar şüphesi

Mücadele sonrası İtalyan ekibi kaldıkları otele geri döndü. Fakat ilerleyen saatlerde hiç beklenmedik bir olay meydana geldi.

Novara'nın 18 yaşındaki voleybolcusu Julia Ituma Eczacıbaşı maçı sonrası kaldığı otelin camından düşerek hayatını kaybetti. İtalyan basınında yer alan habere göre; beklenmedik olayda intihar şüphesi bulunuyor.