Eczacıbaşı'nı yenen VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'ni kazandı İtalya'nın Torino kentinde yapılan Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Süper Final maçında Eczacıbaşı'nı 3-1 yenen VakıfBank şampiyonluğa uzandı.

AA & Ensonhaber

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde sezonun 1 numarası, iki Türk ekibi arasında yapılan Süper Final maçında belli oldu.

VakıfBank ile Eczacıbaşı’nı karşı karşıya getiren müsabaka, İtalya'nın Torino kentinde oynandı.

Karşılaşmanın başhakemliğini Sırp Stanislava Simic yaptı. İkinci hakemlik görevini ise İtalyan Ilaria Vagni üstlendi.

Alpitour Spor Salonu'nda yapılan maçta kazanan 3-1’lik skorla VakıfBank oldu.

VakıfBank 1-0 öne geçti

Bu maç, çekişmeli başladı. İyi savunma yapan turuncu-beyazlı takım, Boskovic'in sayılarıyla 6-4'ten 9-6 öne geçti. Rakibinin hatalarının yanı sıra Ogbogu, Zehra, Egonu ve Gabi ile skor üreten sarı-siyahlı takım, kısa sürede toparlanarak 13-13'te rakibini yakaladı.

Oldukça çekilmeli geçen setin devam eden bölümünde üstünlük birkaç kez el değiştirdi. VakıfBank, sonunu iyi oynadığı seti 27-25 alarak 1-0 öne geçti. İlk sette, VakıfBank adına Egonu 9, Eczacıbaşı adına ise Boskovic 8 sayı üreterek ön plana çıktı.

Sarı-siyahlılar, farkı 2'ye çıkardı

İkinci sete turuncu-beyazlılar, 3-0'lık seriyle başladı. 7-4'ten sonra etkili olmaya başlayan sarı-siyahlılar ise 7-7'de rakibini yakaladı. Karşılıklı sayılara sahne olan mücadele, 10-10'dan sonra VakıfBank lehine döndü.

17-12'de farkı 5 sayıya çıkaran sarı-siyahlı takım, iyi savunma ve Egonu tarafından etkili hücumlarıyla farkın kapanmasına izin vermedi. Seti 25-17 alan VakıfBank, skoru 2-0'a getirdi. İkinci seti 12 sayıyla tamamlayan Egonu, skorda başrolü oynadı.

Eczacıbaşı, üçüncü seti aldı

Mücadelenin üçüncü setine iyi başlayan taraf Eczacıbaşı oldu. Uzun süre üstünlüğünü koruyan turuncu-beyazlılar, rakibinin geri dönme çabalarını karşılıksız bıraktı ve seti 25-23 alarak durumu 2-1'e getirdi. Bu setin de en skoreri olan Egonu'nun (9) performansı yeterli olmadı.

VakıfBank 6. kez şampiyon oldu

Dördüncü setin başında da çekişme ve mücadele üst seviyede oldu. 12-12'den sonra Egonu ve Gabi ile oyuna ağırlığını koyan VakıfBank, seti 25-17, maçı da 3-1 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

Maçın bitişinin ardından sarı-siyahlı oyuncular ve teknik ekip, büyük sevinç yaşadı.

Sarı-siyahlı ekip, 9. kez finalde mücadele ettiği finalde 6. kez mutlu sona ulaştı.