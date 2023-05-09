Fenerbahçe, Eczacıbaşı'nı yenerek final serisinde büyük avantaj yakaladı Eczacıbaşı'nı 3-2 yenen Fenerbahçe, Sultanlar Ligi final serisinde 2-0 öne geçerek şampiyonluk adına büyük bir avantajın sahibi oldu.

Sultanlar Ligi final serisinde ikinci maç Eczacıbaşı'nın ev sahipliğinde oynandı.

Fenerbahçe 3-1 kazandığı ilk maçın ardından bu maçı da 3-2 kazanarak seride 2-0 öne geçti.

İlk seti Fenerbahçe aldı

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan maça Ana Cristina'nın sayılarıyla etkili bir şekilde başlayan sarı-lacivertliler ilk seti 25-18 önde kapattı.

Eczacıbaşı maça denge getirdi

2. sette Eczacıbaşı skor farkını zaman zaman 6'ya kadar çıkarsa da Fenerbahçe setin son bölümünde farkı eritti. Ancak Boskovic'in hücum sayılarıyla üstünlüğünü bırakmayan turuncu-beyazlılar seti 25-23 önde kapatmayı başardı ve setlerde eşitliği buldu.

Sarı-lacivertliler, 3. seti farklı kazandı

3. sette tam anlamıyla Fenerbahçe fırtınası esti. Vargas ve Fedorovtseva'nın sayılarıyla rakibine set boyunca yaklaşma fırsatı vermeyen sarı-lacivertliler 4 ace ürettiği seti 9 sayı farkla 25-16 kazandı ve setlerde 2-1 öne geçti.

Eczacıbaşı, yeniden eşitliği sağladı

4. sette ise bir önceki setin aksine Eczacıbaşı'nın etkili performansı vardı. Maçın sonuna doğru 6-0'lık seri yakalayan kaplanlar, seti 8 sayı farkla 25-17 kazandı ve maçı final setine götürmeyi başardı.

Fenerbahçe, bir maç daha kazanırsa şampiyon olacak

Final setini 15-10 kazanan Fenerbahçe maçı da 3-2 kazanarak seride durumu 2-0'a getirdi.

Final serisinin 3'üncü karşılaşması, 11 Mayıs Perşembe günü saat 19.30'da yine Eczacıbaşı'nın ev sahipliğinde TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

Seride 3 galibiyete ulaşan takım şampiyon olacak.