Fenerbahçe, Eczacıbaşı'nı yenerek final serisinde büyük avantaj yakaladı

Sultanlar Ligi serisinde ikinci maç Eczacıbaşı'nın ev sahipliğinde oynandı.

3-1 kazandığı ilk maçın ardından bu maçı da 3-2 kazanarak seride 2-0 öne geçti.

İlk seti Fenerbahçe aldı

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan maça Ana Cristina'nın sayılarıyla etkili bir şekilde başlayan sarı-lacivertliler ilk seti 25-18 önde kapattı.

Fenerbahçe, Eczacıbaşı'nı yenerek final serisinde büyük avantaj yakaladı

Eczacıbaşı maça denge getirdi

2. sette Eczacıbaşı skor farkını zaman zaman 6'ya kadar çıkarsa da Fenerbahçe setin son bölümünde farkı eritti. Ancak Boskovic'in hücum sayılarıyla üstünlüğünü bırakmayan turuncu-beyazlılar seti 25-23 önde kapatmayı başardı ve setlerde eşitliği buldu.

Fenerbahçe, Eczacıbaşı'nı yenerek final serisinde büyük avantaj yakaladı

Sarı-lacivertliler, 3. seti farklı kazandı

3. sette tam anlamıyla Fenerbahçe fırtınası esti. Vargas ve Fedorovtseva'nın sayılarıyla rakibine set boyunca yaklaşma fırsatı vermeyen sarı-lacivertliler 4 ace ürettiği seti 9 sayı farkla 25-16 kazandı ve setlerde 2-1 öne geçti.

Fenerbahçe, Eczacıbaşı'nı yenerek final serisinde büyük avantaj yakaladı

Eczacıbaşı, yeniden eşitliği sağladı

4. sette ise bir önceki setin aksine Eczacıbaşı'nın etkili performansı vardı. Maçın sonuna doğru 6-0'lık seri yakalayan kaplanlar, seti 8 sayı farkla 25-17 kazandı ve maçı final setine götürmeyi başardı.

Fenerbahçe, Eczacıbaşı'nı yenerek final serisinde büyük avantaj yakaladı

Fenerbahçe, bir maç daha kazanırsa şampiyon olacak

Final setini 15-10 kazanan Fenerbahçe maçı da 3-2 kazanarak seride durumu 2-0'a getirdi.

Final serisinin 3'üncü karşılaşması, 11 Mayıs Perşembe günü saat 19.30'da yine Eczacıbaşı'nın ev sahipliğinde TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

Seride 3 galibiyete ulaşan takım şampiyon olacak.

Fenerbahçe, Eczacıbaşı'nı yenerek final serisinde büyük avantaj yakaladı
Fenerbahçe, Eczacıbaşı'nı yenerek final serisinde büyük avantaj yakaladı